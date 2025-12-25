Скидки
Хоккей

«У нас сейчас вся команда находится в стадии адаптации». Игорь Никитин — о ЦСКА

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Торпедо» (3:2 ОТ) рассказал про адаптацию форварда Николая Коваленко к требованиям команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов – 09:35 (5x5)     0:2 Гурьянов (Патрихаев, Калинин) – 17:25 (5x5)     1:2 Ткачёв (Атанасов, Сизов) – 47:58 (5x5)     2:2 Соколов (Конюшков, Нарделла) – 59:13 (5x5)     2:3 Дроздов (Нестеров, Карнаухов) – 60:12 (3x3)    

— Расскажите про адаптацию Коваленко в команде и раскрепостится ли дальше его игра.
— Я не считаю, что он закрепощённый, просто «Торпедо» сегодня было быстрее. Николай играет, получает много игрового времени заслуженно. Были проблемы с удалениями, сейчас он намного лучше в этом плане. Как любому человеку на новом месте, нужна адаптация. У нас сейчас вся команда находится в стадии адаптации к новым требованиям. У любого игрока новые требования всё равно забирают часть энергии. Я верю в Николая, он один из тех, кто может сильные качества проявлять, — цитирует Никитина сайт ЦСКА.

Комментарии
