«У нас сейчас вся команда находится в стадии адаптации». Игорь Никитин — о ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Торпедо» (3:2 ОТ) рассказал про адаптацию форварда Николая Коваленко к требованиям команды.

— Расскажите про адаптацию Коваленко в команде и раскрепостится ли дальше его игра.

— Я не считаю, что он закрепощённый, просто «Торпедо» сегодня было быстрее. Николай играет, получает много игрового времени заслуженно. Были проблемы с удалениями, сейчас он намного лучше в этом плане. Как любому человеку на новом месте, нужна адаптация. У нас сейчас вся команда находится в стадии адаптации к новым требованиям. У любого игрока новые требования всё равно забирают часть энергии. Я верю в Николая, он один из тех, кто может сильные качества проявлять, — цитирует Никитина сайт ЦСКА.