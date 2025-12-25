Результаты матчей КХЛ на 25 декабря 2025 года

Сегодня, 25 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 25 декабря 2025 года:

«Салават Юлаев» — «Амур» — 4:2;

«Барыс» — «Автомобилист» — 1:4;

«Лада» — «Трактор» — 1:6;

«Северсталь» — ХК «Сочи» — 4:3 ОТ;

«Локомотив» — «Динамо» М — 0:2;

«Торпедо» — ЦСКА — 2:3 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 41 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 59 очков после 37 игр.