Результаты матчей ВХЛ на 25 декабря 2025 года

Сегодня, 25 декабря, состоялись шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 25 декабря 2025 года:

«Челмет» — «Звезда» — 2:4;

«Барс» — «Сокол» — 4:2;

«Южный Урал» — «Торпедо-Горький» — 1:2 ОТ;

«Магнитка» — «Химик» — 5:7;

ЦСК ВВС — «Металлург» — 0:1 Б;

«Челны» — «Динамо-Алтай» — 2:3.

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Югра», набравшая 62 очка в 38 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 61 очком после 37 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 играх).