Результаты матчей МХЛ на 25 декабря 2025 года

Сегодня, 25 декабря, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 25 декабря 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» — «Ирбис» — 2:3;

«Омские Ястребы» — «Чайка» — 6:0;

«Белые Медведи» — «Авто» — 5:3;

МХК «Молот» — «Реактор» — 0:2;

«Красная Машина-Юниор» — «Крылья Советов» — 2:8.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 52 очка после 35 матчей. Напомним, регулярка МХЛ завершится 22 марта 2026 года.