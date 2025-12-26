Скидки
Хоккей Новости

Исаков — о поражении «Торпедо»: с яркими эмоциями получилось испытать и разочарование

Исаков — о поражении «Торпедо»: с яркими эмоциями получилось испытать и разочарование
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от ЦСКА (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов – 09:35 (5x5)     0:2 Гурьянов (Патрихаев, Калинин) – 17:25 (5x5)     1:2 Ткачёв (Атанасов, Сизов) – 47:58 (5x5)     2:2 Соколов (Конюшков, Нарделла) – 59:13 (5x5)     2:3 Дроздов (Нестеров, Карнаухов) – 60:12 (3x3)    

«Сегодня матч, когда одновременно с яркими эмоциями получилось испытать и разочарование. Понимали цену ошибок и понимали, что своя и средняя зоны должны играться максимально просто. Хочется из матча вынести больше позитива, несмотря на поражение. Сегодня мы начали менее интенсивно, чем игру с ХК «Сочи». Тот матч мы начали лучше.

Почему не удаётся забивать при большом игровом преимуществе? Технические элементы, которые нужно выполнять, находясь на убойной позиции. Да и позиций таких слишком уж не было. ЦСКА очень плотно играет внизу, поэтому мы очень много атаковали сверху. Потому что найти подходы под воротами с такой командой весьма непросто. Два гола, забитых с добивания с пятака, это хороший знак. Сказали перед третьим периодом, если мы хотим выиграть, должны прийти на пятак и выиграть там единоборства. Доволен, что нашлись люди, которые там оказались и сделали свою работу», — цитирует Исакова сайт КХЛ.

Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
