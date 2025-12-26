Исаков — о поражении «Торпедо»: с яркими эмоциями получилось испытать и разочарование

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от ЦСКА (2:3 ОТ).

«Сегодня матч, когда одновременно с яркими эмоциями получилось испытать и разочарование. Понимали цену ошибок и понимали, что своя и средняя зоны должны играться максимально просто. Хочется из матча вынести больше позитива, несмотря на поражение. Сегодня мы начали менее интенсивно, чем игру с ХК «Сочи». Тот матч мы начали лучше.

Почему не удаётся забивать при большом игровом преимуществе? Технические элементы, которые нужно выполнять, находясь на убойной позиции. Да и позиций таких слишком уж не было. ЦСКА очень плотно играет внизу, поэтому мы очень много атаковали сверху. Потому что найти подходы под воротами с такой командой весьма непросто. Два гола, забитых с добивания с пятака, это хороший знак. Сказали перед третьим периодом, если мы хотим выиграть, должны прийти на пятак и выиграть там единоборства. Доволен, что нашлись люди, которые там оказались и сделали свою работу», — цитирует Исакова сайт КХЛ.