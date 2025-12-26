«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 декабря, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 36 матчей, набрал 51 очко и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 59 очками после 37 встреч находится на первой строчке Востока.