«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 26 декабря, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Авангард» — «Металлург» 26 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 36 матчей, набрал 51 очко и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 59 очками после 37 встреч находится на первой строчке Востока.
