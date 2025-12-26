Скидки
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
16:00 Мск
Авангард — Металлург: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Матч «Авангард» — «Металлург» 26 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб сыграл 36 матчей, набрал 51 очко и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 59 очками после 37 встреч находится на первой строчке Востока.

