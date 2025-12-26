Скидки
Мыльников — о матче с «Ладой»: такие игры сложнее, чем когда по тебе бросают 30–40 раз

Комментарии

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал победную игру с «Ладой» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 6
Трактор
Челябинск
1:0 Романов (Чивилёв, Макаров) – 00:57 (5x5)     1:1 Коршков (Григоренко, Кадейкин) – 10:16 (5x5)     1:2 Коршков (Кадейкин, Григоренко) – 17:04 (5x4)     1:3 Ливо (Кравцов) – 18:56 (5x5)     1:4 Светлаков (Джиошвили, Кирпичников) – 21:11 (4x4)     1:5 Кравцов (Глотов) – 47:26 (5x5)     1:6 Ливо (Светлаков, Кравцов) – 57:56 (5x4)    

— В целом хорошая игра. Показали свой уровень, свой класс. Забили шесть, хорошо, что забили, потому что в следующих играх будет легче. Будем от этого отталкиваться.

— Тебе забили первым броском. Насколько для вратаря такие моменты тяжёлые или ты достаточно спокойно к этому относишься?
— Мне, на самом деле, всё равно — хоть с первого, хоть с 10-го. В том эпизоде получилось так, что я в моменте видел бросок, и наш игрок поехал. Получился как флэш-скрин: я на мгновение потерял игрока и шайбу, и в это время он бросил. Ничего страшного.

— При условии, что ты был в этом углу, всё-таки попал. Можно сказать, что ты растянулся?
— Да, шайба прошла сквозь меня, под блин. Я её, конечно, коснулся, но отбить не получилось.

— За весь матч дали бросить «Ладе» всего девять раз в створ, сами нанесли 44 броска. Насколько для тебя уникальна такая ситуация? Тем более удалений было много.
— Да, такие игры, на самом деле, сложнее, чем когда по тебе бросают 30–40 раз. Ты стоишь «холодный», моментами бывают такие атаки — условно два в один. Как во втором периоде: против нас бросили всего два раза, но оба — с пятака, два тяжёлых броска, — цитирует Мыльникова Metaratings.

