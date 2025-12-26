Расписание матчей КХЛ на 26 декабря 2025 года

Сегодня, 26 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 26 декабря 2025 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Сибирь»;

16:30. «Авангард» – «Металлург» Мг;

17:00. «Динамо» Мн – СКА;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Нефтехимик».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 41 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 59 очков после 37 игр.