Расписание матчей ВХЛ на 26 декабря 2025 года

Сегодня, 26 декабря, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 26 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Торос» – «Рубин»;

17:30. «Ижсталь» – «Зауралье»;

19:00. «Олимпия» – «Омские Крылья»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Буран»;

19:00. АКМ – «Ростов».

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Югра», набравшая 62 очка в 38 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 61 очком после 37 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 играх).