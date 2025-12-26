Расписание матчей МХЛ на 26 декабря 2025 года

Сегодня, 26 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 26 декабря 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Ирбис»;

15:30. «Омские Ястребы» – «Чайка»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Локо»;

18:30. МХК «Молот» – «Реактор»;

18:30. «Алмаз» – «Динамо-Шинник»;

19:00. «СКА-1946» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 52 очка после 35 матчей. Напомним, регулярка МХЛ завершится 22 марта 2026 года.