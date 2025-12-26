«Динамо» Мн — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 декабря, в Минске на стадионе «Минск-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее победу одержал СКА со счётом 3:2 ОТ. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги минский клуб сыграл 36 матчей, набрал 53 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 43 очками после 36 встреч находится на восьмой строчке Запада.