Мозякин — о «Металлурге»: нравится хоккей Разина, это комбинационный стиль

Директор по развитию «Металлурга» Сергей Мозякин высказался об игре магнитогорского клуба под руководством Андрея Разина.

— В чём современный «Металлург», выигравший полтора года назад Кубок Гагарина и сейчас лидирующий в чемпионате КХЛ, сильнее и слабее «Металлурга» середины 2010-х годов, который взял два Кубка Гагарина с вами, Зариповым и Коваржем в качестве главного звена?

— Давайте не будем сравнивать. Всё-таки это было уже 10 лет назад. Хоккей каждый год меняется, постоянно появляются какие-то другие тенденции в игре. Мне нравится хоккей Разина, который он ставит «Металлурге», тем, что это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали. Очень приятно следить за «Металлургом» в этом сезоне, – цитируют Мозякина «Известия».