Сегодня, 26 декабря, в Сент-Поле, США, стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего в первый игровой день пройдут четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 26 декабря (время московское):

21:00. Швеция U20 – Словакия U20;

23:30. Дания U20 – Финляндия U20;

02:00 (27 декабря). Германия U20 – США U20;

04:30 (27 декабря). Чехия U20 – Канада U20.

Состав групп:

Группа A: США U20, Германия U20, Швеция U20, Словакия U20, Швейцария U20;

Группа B: Канада U20, Чехия U20, Дания U20, Финляндия U20, Латвия U20.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.