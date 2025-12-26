Александр Фролов рассказал, сколько стоит занятие хоккеем для детей в Лос-Анджелесе

Чемпион мира в составе сборной России, экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ, а ныне детский тренер в Лос-Анджелесе Александр Фролов рассказал, сколько стоит занятие хоккеем для детей в Калифорнии.

— Сколько стоит отдать ребёнка в хоккей в Лос-Анджелесе?

— Зависит от уровня, на каком он играет. Но это дорого. Если возьмём детей в 13 лет, уровень ААА (самый высокий детский уровень. — Прим. «Чемпионата»), наверное, родители тратят где-то в районе $ 40 тыс. за сезон. Сюда включаем и перелёты на выездные матчи. Может быть, дороже, если брать ещё весенние и летние подкатки, турниры. Получается в районе плюс-минус $ 45 тыс.

— Недешёво даже для Калифорнии.

— Очень недешёво. Это большой минус, когда у тебя нет никаких дотаций, всё на коммерческой основе. Родителям приходится непросто, — цитирует Фролова «Советский спорт».