Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Фролов рассказал, сколько стоит занятие хоккеем для детей в Лос-Анджелесе

Александр Фролов рассказал, сколько стоит занятие хоккеем для детей в Лос-Анджелесе
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России, экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ, а ныне детский тренер в Лос-Анджелесе Александр Фролов рассказал, сколько стоит занятие хоккеем для детей в Калифорнии.

— Сколько стоит отдать ребёнка в хоккей в Лос-Анджелесе?
— Зависит от уровня, на каком он играет. Но это дорого. Если возьмём детей в 13 лет, уровень ААА (самый высокий детский уровень. — Прим. «Чемпионата»), наверное, родители тратят где-то в районе $ 40 тыс. за сезон. Сюда включаем и перелёты на выездные матчи. Может быть, дороже, если брать ещё весенние и летние подкатки, турниры. Получается в районе плюс-минус $ 45 тыс.

— Недешёво даже для Калифорнии.
— Очень недешёво. Это большой минус, когда у тебя нет никаких дотаций, всё на коммерческой основе. Родителям приходится непросто, — цитирует Фролова «Советский спорт».

Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android