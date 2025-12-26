Скидки
Жайлауов: Никитин – один из лучших тренеров КХЛ. Нужно стремиться работать так же, как он

Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана, тренер «Барыса» Талгат Жайлауов высказался о работе наставника ЦСКА Игоря Никитина.

– Вы родом из Усть-Каменогорска. Самый известный представитель этого города прямо сейчас Игорь Никитин. Для вас это ориентир в тренерской деятельности?
– Не могу говорить так масштабно, но это, очевидно, один из лучших тренеров КХЛ. Нужно стремиться работать так же, как и он. Лично с ним не знаком, но буду очень рад познакомиться. Уже старался брать лучшее у него, в том числе при начале тренерской деятельности. Сейчас хоккей так устроен, что можно делать так и без личного знакомства, – сказал Жайлауов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Талгатом Жайлауовым читайте на «Чемпионате»:
«Для «Барыса» легионеры — необходимость». Интервью с легендой казахстанского хоккея
Эксклюзив
«Для «Барыса» легионеры — необходимость». Интервью с легендой казахстанского хоккея
