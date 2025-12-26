«Заслуженный человек в хоккее». Тренер «Барыса» — о работе с Буцаевым

Главный тренер сборной Казахстана, тренер «Барыса» Талгат Жайлауов рассказал о совместной работе в казахстанском клубе с Вячеславом Буцаевым.

– В «Барысе» вы успели поработать с Вячеславом Буцаевым. Тогда ему тоже не хватило времени?

– Вячеслав Геннадьевич – заслуженный человек в хоккее. Всем нам не хватает времени. Тяжело комментировать, когда всё происходит в такие короткие сроки, – сказал Жайлауов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Барыс» с 34 очками после 40 проведённых матчей занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.