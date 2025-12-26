Скидки
«У него самая великая карьера среди французов». Главный тренер сборной Франции о Да Косте

«У него самая великая карьера среди французов». Главный тренер сборной Франции о Да Косте
Главный тренер сборной Франции Йорик Трей высказался о приглашении форварда «Автомобилиста» Стефана Да Косты в национальную команду на Олимпиаду — 2026.

«Мои менеджеры и люди из федерации мне сказали, что игроки из КХЛ могу быть доступны для вызова в сборную с того момента, как лига дала на это зелёный свет. Очевидно, что Стефан будет частью нашей команды, он очень креативный игрок, обладает всеми необходимыми навыками нападающего.

Он лидер французского хоккея, у него великолепная карьера, самая великая карьера, которую когда бы то ни было имели французские хоккеисты. Мы счастливы, что он присоединится к нам, его характер, лидерские качества, стремление к победе. Нам предстоит сложный турнир, Стефан очень поможет нам. Мы в нём не сомневаемся», — цитирует Трея Odds.

Франция огласила состав хоккейной сборной на Олимпийские игры 2026 года
