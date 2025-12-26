Жайлауов: не считаю себя легендой казахстанского хоккея. Признание приятно, но это не так

Главный тренер сборной Казахстана, тренер «Барыса» Талгат Жайлауов заявил, что не считает себя легендой казахстанского хоккея.

– Мы считаем вас единственным этническим казахом, который играл в хоккей на высоком уровне. А вы так себя идентифицируете, как легенду?

– Никогда не хотел, чтобы было такое деление, у нас многонациональная страна. У нас очень много хороших хоккеистов. Не ощущаю себя легендой. Да, приятно такое признание, но моё мнение, что это не так.

– А кто лучший казахстанский игрок?

– Живая легенда – Роман Старченко, – сказал Жайлауов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.