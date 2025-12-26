«Всегда не хватает времени». Тренер «Барыса» — о причине неудачи Немировски

Главный тренер сборной Казахстана, тренер «Барыса» Талгат Жайлауов рассказал о причинах неудачной работы Дэвида Немировски в казахстанском клубе.

– Вы работали в штабе Дэвида Немировски, когда его уволили меньше чем через месяц после начала сезона. Что пошло не так в том проекте?

– Я уважаю Дэвида, он был отличным хоккеистом. От нас требовали дать результат в короткие сроки. А тот хоккей, который он хотел поставить, требовал больше времени. Всегда не хватает времени.

– Работа с ним и с Кравцом отличаются?

– Михаилу Григорьевичу дали больше времени. У него сборы прошли более правильно, чем у Дэвида. Немировски не хватило времени, чтобы создать команду – тогда были отборочные игры у сборной, команда собралась в полном составе только перед началом регулярного чемпионата. У игроков не было достаточно времени, чтобы понять систему и подготовиться к чемпионату, – сказал Жайлауов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.