Жайлауов: падение в аэропорту сильно повлияло на мою карьеру. После него она пошла вниз

Главный тренер сборной Казахстана, тренер «Барыса» Талгат Жайлауов рассказал, как несчастный случай в аэропорту повлиял на его карьеру. Во время встречи команды в аэропорту Астаны после победы в Екатеринбурге над «Автомобилистом» во время плей-офф болельщики принялись качать Жайлауова и уронили его. Игрок упал на голову и на время потерял сознание.

– Момент, который многие болельщики до сих пор вспоминают с горечью – ваше падение в аэропорту после серии с «Автомобилистом» в 2014-м. Та травма сильно повлияла на развитие вашей карьеры?

– Если честно, сильно повлияла. Я мог восстановиться и прийти в свою форму. Но тогда мне пришлось бы потратить на это год. Однако принял решение сразу поехать со сборной на чемпионат мира. Если бы я сейчас оказался в такой же ситуации, выбрал бы пропустить год и полноценно восстановиться. Но в тот момент я уже через два месяца поехал биться за честь страны. Всё наложилось, и моя карьера пошла вниз, – сказал Жайлауов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.