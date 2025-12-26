Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жайлауов: падение в аэропорту сильно повлияло на мою карьеру. После него она пошла вниз

Жайлауов: падение в аэропорту сильно повлияло на мою карьеру. После него она пошла вниз
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана, тренер «Барыса» Талгат Жайлауов рассказал, как несчастный случай в аэропорту повлиял на его карьеру. Во время встречи команды в аэропорту Астаны после победы в Екатеринбурге над «Автомобилистом» во время плей-офф болельщики принялись качать Жайлауова и уронили его. Игрок упал на голову и на время потерял сознание.

– Момент, который многие болельщики до сих пор вспоминают с горечью – ваше падение в аэропорту после серии с «Автомобилистом» в 2014-м. Та травма сильно повлияла на развитие вашей карьеры?
– Если честно, сильно повлияла. Я мог восстановиться и прийти в свою форму. Но тогда мне пришлось бы потратить на это год. Однако принял решение сразу поехать со сборной на чемпионат мира. Если бы я сейчас оказался в такой же ситуации, выбрал бы пропустить год и полноценно восстановиться. Но в тот момент я уже через два месяца поехал биться за честь страны. Всё наложилось, и моя карьера пошла вниз, – сказал Жайлауов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Талгатом Жайлауовым читайте на «Чемпионате»:
«Для «Барыса» легионеры — необходимость». Интервью с легендой казахстанского хоккея
Эксклюзив
«Для «Барыса» легионеры — необходимость». Интервью с легендой казахстанского хоккея
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android