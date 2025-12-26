«Пик моей карьеры». Экс-игрок «Барыса» Жайлауов – о Матче звёзд КХЛ 2014 года

Главный тренер сборной Казахстана, тренер «Барыса» Талгат Жайлауов рассказал об участии в Матче звёзд КХЛ 2014 года.

– У вас была достаточно длинная и успешная карьера, но вся она прошла в казахстанских клубах. В российские не звали или вы сами не пошли?

– Не было чего-то конкретного. Когда был молод, было предложение из Тольятти. Но затем все силы отдавал «Барысу» и сборной Казахстана. Перейти не было ни желания, ни возможности. Рад, что всю карьеру провёл дома.

– Попадание на Матч звёзд КХЛ в 2014-м – главное событие в карьере?

– Это признание журналистов и болельщиков. Да, это был пик моей карьеры, – сказал Жайлауов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.