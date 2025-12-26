«Игрового тонуса нет вообще». Егор Соколов — о выступлении «Торпедо» в декабре

Нападающий «Торпедо» Егор Соколов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) и высказался об игре нижегородского клуба в декабре.

«ЦСКА такая команда, которая забьёт один гол — и перестраивается на оборонительный хоккей. Мы это знали и не сдавались до конца, ждали свои моменты и забили свои голы. Обидно, что проиграли в овертайме. Как сказал нам тренер после встречи, каждое очко важно. И, может быть, в конце сезона именно оно нам поможет быть выше в таблице. Хочется забивать с каждого броска, но пришлось помучиться и забивать с трафика. Мы недостаточно закрывали вратаря всю игру, а когда забивали второй гол перед воротами были я и Егор Виноградов. Вратарь потерял шайбу из вида, я добил её в пустые ворота. Наверное, обманул вратаря, когда потянулся рукой вверх и в последний момент убрал её. Надо побольше создавать помехи вратарям.

Медленно входим в игру из-за того, что очень мало игр сыграли в декабре. Игрового тонуса нет вообще. Сейчас сыграем пару игр подряд и будем действовать более уверенно. Хотелось завершить домашние матчи в 2025 году победой, но расстраиваться не стоит. Мы отыгрались с 0:2 и доказали, что у нас есть характер. У нас осталось две выездные игры до Нового года, попытаемся забрать четыре очка из четырёх, чтобы войти в Новый год в хорошем настроении», — цитирует Соколова сайт КХЛ.