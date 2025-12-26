«Его часто заносит». Александр Фролов — о работе с Тортореллой в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Чемпион мира в составе сборной России, экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ, а ныне детский тренер в Лос-Анджелесе Александр Фролов рассказал о работе с Джоном Тортореллой в «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Торторелла в те времена был ещё жёстче, чем сейчас?

— На него достаточно посмотреть и сразу можно понять, что он очень эмоциональный. Своеобразный тренер. Всегда правду говорит. Хотя правда разной бывает. И его часто заносит. За ним интересно наблюдать.

Он мне говорил: «Подожди-подожди, сейчас всё будет». А потом: «Только начал нормально себя чувствовать, жалко, что так произошло». Я в принципе его ни в чём не виню, валить всё на тренера – это глупо, — цитирует Фролова «Советский спорт».