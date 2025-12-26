Скидки
«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным на два года

«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным на два года
Комментарии

Хоккейный клуб «Металлург» и главный тренер Андрей Разин продлили соглашение. Таким образом, новый срок контракта рассчитан на два года – до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Разин возглавил «Металлург» в межсезонье 2023 года. В первый же сезон наставник привёл команду к Кубку Гагарина, обыграв в финале «Локомотив» с общим счётом 4-0. На текущий момент «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции и в сводной таблице чемпионата КХЛ.

Как игрок Андрей Разин выступал за «Металлург» в сезонах-1994/1995 и 1995/1996, с 1997 по 2001 и 2004 по 2005 год. В составе магнитогорской команды он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы.

