Хоккей

«Он не боится принимать смелые решения». Бирюков — о продлении контракта с Разиным

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал продление контракта с главным тренером Андреем Разиным.

«Продление контракта с Андреем Разиным – логичный шаг развития нашего клуба. Причём мы говорим не только о команде мастеров, но и обо всей системе.

За время работы в «Металлурге» Андрей Владимирович проявил несколько важных положительных качеств. Во-первых, это умение доверять молодым хоккеистам – «Металлург» всегда ценил собственных воспитанников. Ни для кого не секрет, что скоро мы запускаем собственную академию, уже сейчас парни видят, что у них есть шанс заиграть в команде мастеров, всё зависит только от них. Кроме того, под руководством Андрея Владимировича заново раскрываются и именитые хоккеисты.

Помимо того, Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры в нашу пользу. Прибавим к этому комбинационный и атакующий хоккей – этот стиль заложен в ДНК клуба и приносил нам славу в прошлом. Андрей Владимирович сам был игроком той легендарной команды 90-х, сейчас развивает и улучшает те идеи. А магнитогорские болельщики любят и ценят яркий, красивый и неравнодушный хоккей.

Все в «Металлурге» уверены, что дальнейшее сотрудничество с Андреем Владимировичем принесёт команде ещё больше ярких и громких побед», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

