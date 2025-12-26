«Клуб сделал подарок на Новый год». Каменский о продлении контракта Разина с «Металлургом»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о решении магнитогорского «Металлурга» продлить контракт с главным тренером Андреем Разиным.

«Всё логично — Разин выиграл Кубок Гагарина, признавался лучшим тренером КХЛ, команда сейчас идёт на первом месте. Можно только пожелать ему дальнейших успехов. Почему в середине сезона? Да просто клуб решил ему подарок сделать на Новый год. Не исключено, что тем самым «Металлург» хочет себя обезопасить. Руководство работает, были какие-то договорённости с тренером, видимо», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

«Металлург» занимает первое место в таблице Востока с 59 очками в активе.