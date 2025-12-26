Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Клуб сделал подарок на Новый год». Каменский о продлении контракта Разина с «Металлургом»

«Клуб сделал подарок на Новый год». Каменский о продлении контракта Разина с «Металлургом»
Комментарии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о решении магнитогорского «Металлурга» продлить контракт с главным тренером Андреем Разиным.

«Всё логично — Разин выиграл Кубок Гагарина, признавался лучшим тренером КХЛ, команда сейчас идёт на первом месте. Можно только пожелать ему дальнейших успехов. Почему в середине сезона? Да просто клуб решил ему подарок сделать на Новый год. Не исключено, что тем самым «Металлург» хочет себя обезопасить. Руководство работает, были какие-то договорённости с тренером, видимо», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

«Металлург» занимает первое место в таблице Востока с 59 очками в активе.

Материалы по теме
Официально
«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным на два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android