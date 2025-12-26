Трёхкратный чемпион мира: уверен в успешном будущем московского «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил перспективы московского «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я уверен в успешном будущем «Динамо», у команды всё будет в порядке в этом сезоне. Не вижу смысла концентрироваться на чём-то плохом. Недочёты в игре команды есть, но они ведь есть у всех. В этом нет ничего страшного», — приводит слова Терещенко LiveResult.

На данный момент московский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 39 матчах регулярного чемпионата хоккеисты «Динамо» набрали 52 очка. В следующей игре бело-голубые встретятся с минскими одноклубниками 28 декабря.