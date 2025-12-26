Скидки
Плющев: «Металлург» не хочет, чтобы Разин рассматривал другие предложения

Плющев: «Металлург» не хочет, чтобы Разин рассматривал другие предложения
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал продление контракта Андрея Разина с «Металлургом».

«Подписание нового контракта даёт тренеру определённую уверенность в завтрашнем дне. Руководство клуба ему доверяет, да и нет почвы для недоверия. Команда идёт на первом месте, показывает очень интересный хоккей. Например, с удовольствием посмотрел матч с «Трактором», напомнил хоккей в лучших советских традициях. Приятно, что есть ещё команды, которые именно играют. Так что вполне логичное решение продлить контракт тренера перед плей-офф. Возможно, руководство не хочет и того, чтобы тренер рассматривал другие предложения. Дефицит качественных специалистов есть, а топовые клубы со своими тренерами не так удачно выступают, как планировали. Поэтому нормальная практика», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Официально
«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным на два года
