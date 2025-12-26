Никитин — о Спронге: а что с ним? Новостей о нём нет, а сплетни я комментировать не хочу

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос о нападающем Даниэле Спронге, который не участвует в матчах в течение месяца.

— Что со Спронгом? Рассматривается ли он ещё в качестве усиления? Или вопрос по нему решён?

— А что со Спронгом? Я просто новостей не знаю. Если бы они были, я бы знал. А сплетни комментировать точно не собираюсь. Не вижу, что здесь комментировать. Рассматривается ли он? Не знаю, — цитирует Никитина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.