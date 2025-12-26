Скидки
Дмитрий Кокорев покинул тренерский штаб тольяттинской «Лады»

Дмитрий Кокорев покинул тренерский штаб тольяттинской «Лады»
Комментарии

Тренер Дмитрий Кокорев покинул хоккейный клуб «Лада». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Мы желаем Дмитрию Александровичу всего самого наилучшего, спасибо за работу!» — сказано в сообщении команды.

46-летний специалист присоединился к тренерскому штабу «Лады» 24 октября 2025 года. Начал тренерскую карьеру в 2014 году в команде МХЛ «Русские Витязи». Также специалист работал на уровне ВХЛ, в системе юношеских и юниорских сборных России. В январе 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи». В сезоне-2024/2025 Кокорев входил в тренерский штаб «Витязя».

Тренер «Лады» — после 1:6: я хотел помочь команде, но терпеть и смотреть на безразличие…
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
