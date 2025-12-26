Дмитрий Кокорев покинул тренерский штаб тольяттинской «Лады»

Тренер Дмитрий Кокорев покинул хоккейный клуб «Лада». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Мы желаем Дмитрию Александровичу всего самого наилучшего, спасибо за работу!» — сказано в сообщении команды.

46-летний специалист присоединился к тренерскому штабу «Лады» 24 октября 2025 года. Начал тренерскую карьеру в 2014 году в команде МХЛ «Русские Витязи». Также специалист работал на уровне ВХЛ, в системе юношеских и юниорских сборных России. В январе 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи». В сезоне-2024/2025 Кокорев входил в тренерский штаб «Витязя».