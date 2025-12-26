«Адмирал» во встрече с «Сибирью» получил малый штраф за открытую калитку скамейки запасных

В эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и новосибирской «Сибирью». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

В середине третьего периода главные судьи встречи Владимир Мочалов и Иван Фатеев наказали дальневосточный клуб за открытую калитку скамейки запасных с формулировкой «За неспортивное поведение». Игрок «Адмирала» провёл силовой приём, после которого хоккеист «Сибири» упал на скамейку запасных хозяев через калитку. Гостям реализовать большинство не удалось.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся во Владивостоке вновь. Матч состоится в воскресенье, 28 декабря, и начнётся в 10:00 мск.