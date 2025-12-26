Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» во встрече с «Сибирью» получил малый штраф за открытую калитку скамейки запасных

«Адмирал» во встрече с «Сибирью» получил малый штраф за открытую калитку скамейки запасных
Комментарии

В эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и новосибирской «Сибирью». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Пьянов, Федотов) – 04:07 (5x5)     0:2 Широков (Уилсон, Аланов) – 13:52 (5x4)     0:3 Климович (Яковлев, Валитов) – 38:12 (5x5)     1:3 Шулак (Сошников, Завгородний) – 52:52 (5x4)     1:4 Бек (Неколенко, Уилсон) – 55:20 (5x5)     2:4 Шулак (Тертышный, Завгородний) – 59:53 (5x5)    

В середине третьего периода главные судьи встречи Владимир Мочалов и Иван Фатеев наказали дальневосточный клуб за открытую калитку скамейки запасных с формулировкой «За неспортивное поведение». Игрок «Адмирала» провёл силовой приём, после которого хоккеист «Сибири» упал на скамейку запасных хозяев через калитку. Гостям реализовать большинство не удалось.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся во Владивостоке вновь. Матч состоится в воскресенье, 28 декабря, и начнётся в 10:00 мск.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Адмирал» в домашнем матче, Радулов забил гол
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android