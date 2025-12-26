«Сибирь» уверенно победила «Адмирал», дальневосточники проиграли третий матч подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На пятой минуте первого периода Вячеслав Лещенко открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Сергей Широков удвоил преимущество новосибирского клуба. На 19-й минуте второй двадцатиминутки Иван Климович сделал счёт 3:0 в пользу гостей. На 13-й минуте третьего периода Либор Шулак забросил шайбу в составе «Адмирала». На 16-й минуте периода Тейлор Бек сделал счёт 4:1. В конце игры Шулак установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Для «Адмирала» это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся во Владивостоке вновь. Матч состоится в воскресенье, 28 декабря, и начнётся в 10:00 мск.