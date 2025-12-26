«Команда играет более ответственно». Фастовский — о «Тракторе» при Корешкове

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил изменения в игре «Трактора» с приходом главного тренера Евгения Корешкова и высказался о вратарской линии челябинского клуба.

«Трактор» действительно играет по-другому — более ответственно, с оглядкой на свои ворота. Современный хоккей не бывает в одну сторону, он должен быть сбалансированным. Я говорил, если Корешков придёт, игра изменится. У Трактора всё в порядке с составом, исполнители — дай бог каждому таких.

А хорошего вратаря ни за какие деньги не купишь сейчас. Только если какая-то команда поставит крест на сезоне уже сейчас и начнёт перестройку. У Мыльникова много травм, он играет нестабильно, это главная проблема «Трактора». К его уровню вопросов нет. А вот травмы его нереально преследуют», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.