«Команда играет более ответственно». Фастовский — о «Тракторе» при Корешкове

«Команда играет более ответственно». Фастовский — о «Тракторе» при Корешкове
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил изменения в игре «Трактора» с приходом главного тренера Евгения Корешкова и высказался о вратарской линии челябинского клуба.

«Трактор» действительно играет по-другому — более ответственно, с оглядкой на свои ворота. Современный хоккей не бывает в одну сторону, он должен быть сбалансированным. Я говорил, если Корешков придёт, игра изменится. У Трактора всё в порядке с составом, исполнители — дай бог каждому таких.

А хорошего вратаря ни за какие деньги не купишь сейчас. Только если какая-то команда поставит крест на сезоне уже сейчас и начнёт перестройку. У Мыльникова много травм, он играет нестабильно, это главная проблема «Трактора». К его уровню вопросов нет. А вот травмы его нереально преследуют», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.

Дубли Коршкова и Ливо помогли «Трактору» разгромить «Ладу» в Тольятти
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
