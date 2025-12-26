Нападающие Георгий Белоусов и Антон Бурдасов покинули «Ладу»

Хоккейный клуб «Лада» расторг по соглашению сторон контракты с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Мы благодарим Георгия и Антона за игру, желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 35-летний Белоусов провёл 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. 34-летний Бурдасов сыграл 16 встреч, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.

«Лада» с 25 очками занимает последнее место в таблице Запада.

Ранее «Лада» сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Дмитрием Кокоревым.