Нападающие Георгий Белоусов и Антон Бурдасов покинули «Ладу»

Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» расторг по соглашению сторон контракты с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Мы благодарим Георгия и Антона за игру, желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 35-летний Белоусов провёл 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. 34-летний Бурдасов сыграл 16 встреч, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи.

«Лада» с 25 очками занимает последнее место в таблице Запада.

Ранее «Лада» сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Дмитрием Кокоревым.

