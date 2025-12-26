Ярослав Люзенков высказался о победной игре «Сибири» с «Адмиралом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:2).

«Готовились к этой игре серьёзно, понятно, что и соперник также. Идём вместе с ними пока внизу таблицы, игры от ножа получаются. Думаю, мы изучили друг друга, поэтому каждая ошибка чревата голом. Здорово, что забили первыми, повели в счёте, большинство немного могло сработать лучше. Хотя и забили один гол. Но и неплохо ребята оборонялись — это был ключевой момент», — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся во Владивостоке вновь. Матч состоится в воскресенье, 28 декабря, и начнётся в 10:00 мск.