Ярослав Люзенков высказался о победной игре «Сибири» с «Адмиралом»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Пьянов, Федотов) – 04:07 (5x5) 0:2 Широков (Уилсон, Аланов) – 13:52 (5x4) 0:3 Климович (Яковлев, Валитов) – 38:12 (5x5) 1:3 Шулак (Сошников, Завгородний) – 52:52 (5x4) 1:4 Бек (Неколенко, Уилсон) – 55:20 (5x5) 2:4 Шулак (Тертышный, Завгородний) – 59:53 (5x5)
«Готовились к этой игре серьёзно, понятно, что и соперник также. Идём вместе с ними пока внизу таблицы, игры от ножа получаются. Думаю, мы изучили друг друга, поэтому каждая ошибка чревата голом. Здорово, что забили первыми, повели в счёте, большинство немного могло сработать лучше. Хотя и забили один гол. Но и неплохо ребята оборонялись — это был ключевой момент», — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся во Владивостоке вновь. Матч состоится в воскресенье, 28 декабря, и начнётся в 10:00 мск.
