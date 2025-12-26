«Молодцы, что договорились». Крикунов — о продлении контракта Разина с «Металлургом»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на продление контракта Андрея Разина с «Металлургом». Сегодня, 26 декабря, магнитогорский клуб продлил контракт со специалистом на два года.

«Разин отличный тренер, команда уверенно идёт на первом месте с большим отрывом. Почему бы не продлить контракт с ним? Молодцы, что договорились. Разин уже выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина, а сейчас клуб идёт на второй трофей. Это доказательство, что руководство ему доверяет», – приводит слова Крикунова Metaratings.

Разин возглавил «Металлург» в 2023 году. В дебютном сезоне под его руководством команда завоевала Кубок Гагарина, одержав победу в финальной серии над «Локомотивом» (4-0).

В текущем сезоне команда из Магнитогорска занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками после 37 матчей.