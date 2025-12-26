Скидки
Фетисов заявил, что не верит в допуск российских хоккеистов в 2026 году

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о возможном допуске российских хоккеистов до мировых турниров в 2026 году и заявил, что не верит в это.

«А какие к этому предпосылки? Рекомендации МОК? Ну, саночников не пустили в Латвию, пожалуйста, рекомендации не работают, куча всяких ситуаций. Я не верю, потому что в Европе сегодня наращивают эскалацию и напряжённость по отношению к России, а в Международной федерации хоккея в основном европейцы рулят всеми проблемами, вопросами. Я не верю! Что у нас влияние там есть? И кто этими проблемами занимается, я не знаю.

Юношеские сборные тоже не будут допущены? Насчёт этого не знаю. Больше ли здесь шансов вернуться? Это вообще за пределами человеческого сознания, детей решили наказывать ни за что, хотя бы детей верните», — приводит слова Фетисова Legalbet.

