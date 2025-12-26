Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Авангарда» Фьоре пропустит три игры из-за травмы

Нападающий «Авангарда» Фьоре пропустит три игры из-за травмы
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающий омского клуба Джованни Фьоре получил перелом пальца и пропустит три ближайшие игры. Форвард не попал в состав на матч с «Металлургом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон – 25:21 (5x5)    

«На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лёд, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков. Мартынов был готов сыграть в прошлом матче, но мы также решили его поберечь», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

Материалы по теме
«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре
Эксклюзив
«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android