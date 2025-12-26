Нападающий «Авангарда» Фьоре пропустит три игры из-за травмы

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающий омского клуба Джованни Фьоре получил перелом пальца и пропустит три ближайшие игры. Форвард не попал в состав на матч с «Металлургом».

«На протяжении последних игр Джованни играл с травмой, у него сломан палец. Его повреждение заживает не так быстро, как нам хотелось бы, поэтому он пропустит ближайшие три игры. У нас все игроки готовы выйти на лёд, поэтому мы можем быть терпеливыми в вопросе восстановления игроков. Мартынов был готов сыграть в прошлом матче, но мы также решили его поберечь», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».