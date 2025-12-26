Скидки
ЦСКА объявил об уходе нападающего Егора Фатеева

ЦСКА объявил об уходе нападающего Егора Фатеева
Комментарии

ЦСКА и нападающий Егор Фатеев расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба армейского клуба.

28-летний хоккеист выступал за армейский клуб с сезона-2023/2024. За этот период он сыграл в 78 матчах, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Всего в Континентальной хоккейной лиге Фатеев провёл 223 игры и заработал 36 (20+16) очков при полезности «-26». Егор также выступал за «Локомотив» и «Трактор».

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Никитина набрала 43 очка после 40 матчей.

