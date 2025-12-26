Нападающий минского «Динамо» Шипачёв рассказал о своём детстве в Череповце

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил, как часто бывает в своём родном Череповце, и рассказал, что у него там есть дача в одном комплексе с форвардом «Сент-Луис Блюз» Павлом Бучневичем.

– Каким помните свой родной Череповец и как часто там бываете?

– В Череповце живут моя мама и брат, там же у меня дача – кстати, в одном комплексе с дачей Паши Бучневича. Бываю в городе достаточно часто, во многом благодаря матчам с «Северсталью» – получается, что приезжаю на выезд как домой. Всегда стараюсь увидеться с мамой и друзьями, а летом с удовольствием выбираюсь на дачу.

В Череповце прошло моё детство. Всё было как у обычных пацанов: гоняли в футбол, играли в хоккей, могли и по стёклам машин мячом попасть, а потом прятались в подъездах и бегали по стройкам, – приводит слова Шипачёва сайт КХЛ.