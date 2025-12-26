Хоккеисты «Монреаля» Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество

Игроки «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и Лэйн Хатсон провели время на общественном катке в Монреале в день католического Рождества. Как сообщает журналист Стюарт Коуэн в социальной сети Х, хоккеисты катались рядом с детьми возле ворот.

В нынешнем сезоне 20-летний Демидов провёл 37 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при полезности «0». На счету 21-летнего Хатсона в текущем сезоне 35 (5+30) очков за 37 игр с полезностью «+7».

На данный момент «Монреаль» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 45 очков в 37 матчах.