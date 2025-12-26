Величкин: нельзя говорить, что Разин — лучший тренер в истории «Металлурга»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал новость о продлении магнитогорским клубом контракта с главным тренером команды Андреем Разиным.

«Нельзя говорить, что Разин — лучший тренер в истории «Металлурга». У «Металлурга» большая история, и тренеров было огромное количество. У нас были и Валерий Белоусов, и Пол Морис.

А что касается того, правильно продлили контракт или нет, — это всё решается по результату. Пока результат есть, и он достаточно неплохой. Да, в прошлом году команда ничего не добилась, но это нормально. Так бывает: у нас много команд, и не может одна команда постоянно выигрывать. Это не ЦСКА советского времени», — приводит слова Величкина Legalbet.