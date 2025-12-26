Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Величкин: нельзя говорить, что Разин — лучший тренер в истории «Металлурга»

Величкин: нельзя говорить, что Разин — лучший тренер в истории «Металлурга»
Комментарии

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал новость о продлении магнитогорским клубом контракта с главным тренером команды Андреем Разиным.

«Нельзя говорить, что Разин — лучший тренер в истории «Металлурга». У «Металлурга» большая история, и тренеров было огромное количество. У нас были и Валерий Белоусов, и Пол Морис.

А что касается того, правильно продлили контракт или нет, — это всё решается по результату. Пока результат есть, и он достаточно неплохой. Да, в прошлом году команда ничего не добилась, но это нормально. Так бывает: у нас много команд, и не может одна команда постоянно выигрывать. Это не ЦСКА советского времени», — приводит слова Величкина Legalbet.

Материалы по теме
«Он не боится принимать смелые решения». Бирюков — о продлении контракта с Разиным
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android