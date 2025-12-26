Скидки
Авангард – Металлург, результат матча 26 декабря 2025 года, счет 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

«Авангард» обыграл «Металлург» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Металлург» из Магнитогорска. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

На 26-й минуте нападающий «Металлурга» Люк Джонсон забил первый гол. На 42-й минуте форвард «Авангарда» Николай Прохоркин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты омского клуба.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 53 очка, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 60 очками после 38 встреч располагается на первой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
