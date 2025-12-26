«Авангард» обыграл «Металлург» в серии буллитов

Сегодня, 26 декабря, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Металлург» из Магнитогорска. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.

На 26-й минуте нападающий «Металлурга» Люк Джонсон забил первый гол. На 42-й минуте форвард «Авангарда» Николай Прохоркин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты омского клуба.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 53 очка, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 60 очками после 38 встреч располагается на первой строчке Востока.