Динамо Мн — СКА, результат матча 26 декабря 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

СКА одержал уверенную победу над минским «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5)     0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5)     0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4)     1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)    

На шестой минуте нападающий СКА Брендан Лайпсик забил первый гол. На 14-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 28-й минуте нападающий Михаил Воробьёв забросил третью шайбу в ворота «Динамо». На 50-й минуте форвард Сэм Энас сократил отставание минчан. В концовке встречи Михаил Воробьёв оформил дубль, забив в пустые ворота и установив окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 37 матчей, в которых набрало 53 очка, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 45 очками после 37 встреч располагается на шестой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
