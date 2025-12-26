СКА одержал уверенную победу над минским «Динамо»

Сегодня, 26 декабря, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На шестой минуте нападающий СКА Брендан Лайпсик забил первый гол. На 14-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 28-й минуте нападающий Михаил Воробьёв забросил третью шайбу в ворота «Динамо». На 50-й минуте форвард Сэм Энас сократил отставание минчан. В концовке встречи Михаил Воробьёв оформил дубль, забив в пустые ворота и установив окончательный счёт — 4:1.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 37 матчей, в которых набрало 53 очка, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 45 очками после 37 встреч располагается на шестой строчке Запада.