Пинчук вылетел за пределы площадки после хита Филлипса и снёс Заврагина
Защитник СКА Маркус Филлипс в силовой борьбе толкнул нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука на скамейку армейского клуба. Форвард, вылетев за площадку, снёс запасного вратаря СКА Егора Заврагина. Встреча между командами завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5) 0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5) 0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5) 1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4) 1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 37 матчей, в которых набрало 53 очка, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 45 очками после 37 встреч располагается на шестой строчке Запада.
