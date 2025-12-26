Скидки
Пинчук вылетел за пределы площадки после хита Филлипса и снёс Заврагина

Защитник СКА Маркус Филлипс в силовой борьбе толкнул нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука на скамейку армейского клуба. Форвард, вылетев за площадку, снёс запасного вратаря СКА Егора Заврагина. Встреча между командами завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5)     0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5)     0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4)     1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 37 матчей, в которых набрало 53 очка, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 45 очками после 37 встреч располагается на шестой строчке Запада.

СКА одержал уверенную победу над минским «Динамо»
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
