Пинчук вылетел за пределы площадки после хита Филлипса и снёс Заврагина

Защитник СКА Маркус Филлипс в силовой борьбе толкнул нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука на скамейку армейского клуба. Форвард, вылетев за площадку, снёс запасного вратаря СКА Егора Заврагина. Встреча между командами завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 37 матчей, в которых набрало 53 очка, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 45 очками после 37 встреч располагается на шестой строчке Запада.