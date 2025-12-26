Скидки
«Торонто» объявил о назначении Стива Салливана помощником тренера

«Торонто Мэйпл Лифс» в социальной сети Х объявил о назначении Стива Салливана на должность помощника главного тренера команды. Ранее специалист занимал аналогичный пост в фарм-клубе «Торонто Марлис».

51-летний Салливан после завершения игровой карьеры в 2014 году был назначен тренером по развитию в «Аризону Койотс». В 2016-м он стал директором по развитию игроков, а год спустя — помощником генерального менеджера.

В июле 2020-го Салливан был назначен временным генменеджером «койотов» после отставки Джона Чайки. В феврале 2021 года Салливан был уволен. В августе 2024-го он присоединился к фарм-клубу «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ в качестве помощника тренера.

