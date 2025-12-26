Скидки
Разин — о поражении «Металлурга»: праздник омским болельщикам, у нас всё впереди

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

«Хорошая игра, хоть и мало голов. Достаточно было голевых моментов, хорошо вратари сыграли. Думаю, что ничья – закономерный итог. По буллитам решилось не в нашу пользу, праздник для омских болельщиков, у нас всё впереди. В большинстве в пустые ворота не забивали сегодня, бывает такое. С тренером по вратарям всегда диалог есть, выбор пал сегодня на Смолина. Но это связано не только с тем, что он удачно играет против «Авангарда». Всё решает именно хоккей», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

