«Забей он буллитик, у нас бы другое настроение было». Разин — о Толчинском в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:2 Б) высказался об игре нападающего магнитогорского клуба Сергея Толчинского.

«Толчинский всё лучше и лучше понимает нашу модель, стараемся раскрыть его лучшие качества. Ему нужно быстрее раскрепоститься, сейчас уже нашёл своё место в составе, пошла от него отдача. Сергей приносит много пользы, поэтому он в составе. Сегодня вот забей он буллитик, у нас бы совсем другое настроение было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 30-летний хоккеист провёл 33 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.