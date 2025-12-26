Скидки
«Забей он буллитик, у нас бы другое настроение было». Разин — о Толчинском в «Металлурге»

«Забей он буллитик, у нас бы другое настроение было». Разин — о Толчинском в «Металлурге»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:2 Б) высказался об игре нападающего магнитогорского клуба Сергея Толчинского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

«Толчинский всё лучше и лучше понимает нашу модель, стараемся раскрыть его лучшие качества. Ему нужно быстрее раскрепоститься, сейчас уже нашёл своё место в составе, пошла от него отдача. Сергей приносит много пользы, поэтому он в составе. Сегодня вот забей он буллитик, у нас бы совсем другое настроение было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 30-летний хоккеист провёл 33 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

