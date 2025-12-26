«Не верьте тому, что пишут». Разин — о подписании нового контракта с «Металлургом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что не надо верить слухам о том, как он продлевал контракт с магнитогорским клубом. В пятницу, 26 декабря, «Металлург» объявил о продлении соглашения со специалистом на два года.

— Прокомментируйте подписание нового контракта с «Металлургом».

— Могу одно сказать: не верьте тому, что пишут. Всё было по-другому, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Разин возглавил «Металлург» в межсезонье 2023 года. В первый же сезон наставник привёл команду к Кубку Гагарина, обыграв в финале «Локомотив» с общим счётом 4-0. На текущий момент «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции и в сводной таблице чемпионата КХЛ.