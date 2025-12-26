Скидки
Хоккей

«Впереди плей-офф». Разин — о низкой результативности Ткачёва в матчах с «Авангардом»

«Впереди плей-офф». Разин — о низкой результативности Ткачёва в матчах с «Авангардом»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:2 Б) высказался о низкой результативности нападающего магнитогорского клуба Владимира Ткачёва в матчах с омской командой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

— У Владимира Ткачёва за четыре игры с «Авангардом» только одно очко…
— Впереди плей-офф. Я надеюсь, он там себя проявит, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

30-летний хоккеист в текущем сезоне провёл 38 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Форвард является воспитанником омского «Авангарда».

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 53 очка, занимая второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 60 очками после 38 встреч располагается на первой строчке Востока.

